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Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы

«112»: тело экс-депутата Украины Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ» в Подмосковье
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Фото: TASS/Serg Glovny
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Тело бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ» в Московской области. Об этом 6 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Труп нашла сотрудница гостиницы в снегу. Она же вызвала полицию и скорую помощь. На месте происшествия были найдены следы крови.

По данным украинского Telegram-канала УНИАН, Кива были ликвидирован в рамках операции Службы безопасности Украины (СБУ).

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О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, ранее в этот же день рассказал источник «Известий».

До этого, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреля 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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