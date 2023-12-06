Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы

Тело бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ» в Московской области. Об этом 6 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Труп нашла сотрудница гостиницы в снегу. Она же вызвала полицию и скорую помощь. На месте происшествия были найдены следы крови.

По данным украинского Telegram-канала УНИАН, Кива были ликвидирован в рамках операции Службы безопасности Украины (СБУ).

О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, ранее в этот же день рассказал источник «Известий».

До этого, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреля 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.