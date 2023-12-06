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Царёв рассказал об осведомленности Кивы о том, что на него охотятся спецслужбы Киева

Экс-депутат Рады Царёв: Кива знал, что за ним ведут охоту спецслужбы Украины
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива был в курсе, что спецслужбы Украины ведут охоту на него. Об этом рассказал в беседе «Известиями» в среду, 6 декабря, бывший депутат украинского парламента Олег Царёв.

По его словам, именно поэтому Кива и переехал из Москвы в Одинцово.

«Я знаю, что его убили. Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы. Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота, и по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но тем не менее не уберегся», — отметил Царёв, на жизнь которого в октябре также было совершено покушение.

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О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, ранее в среду рассказал источник «Известий». По данным Telegram-канала «112», труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу.

В этот же день спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады. Сообщая об убийстве Кивы, агентство Reuters отметило, что за убийство Кивы несет ответственность Служба безопасности Украины (СБУ).

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреля 2022 года Британия, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

В ноябре текущего года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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