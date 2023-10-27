Рогов сообщил о нападении на бывшего депутата рады Царёва

На бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва совершено нападение. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 27 октября.

По его словам, состояние политика очень тяжелое, он находится в реанимации.

«Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли»,— написал он в своем Telegram-канале.

В разговоре с «Известиями» Рогов охарактеризовал покушение как теракт.

«Был теракт, покушение [огнестрельное ранение]. Олег в крайне тяжелом состоянии — врачи сейчас борются за его жизнь <...> Главное, чтобы он выжил», — сказал Рогов.

Также известно, что покушение совершено в Крыму.

Царёв являлся народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014 по мая 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).