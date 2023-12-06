СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата рады Кивы

По факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело (ст.105 УК РФ, «Убийство»). Об этом сообщили 6 декабря в ГСУ Следственного Комитета (СК) России по Московской области.

Отмечается, что к расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

«Вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого — это экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Специалисты проводят осмотр места происшествия. Принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.

О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, ранее в этот же день рассказал источник «Известий». По данным Telegram-канала «112», труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. Как сообщил украинский Telegram-канал УНИАН со ссылкой на источники также сообщил, что смерть Кивы стала результатом операции Службы безопасности Украины.

Украинское издание «Страна» также отметило, что спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство Кивы.

До этого, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреля 2022 года Британия, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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