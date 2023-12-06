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Тело экс-депутата рады Кивы нашли сотрудники отеля

RT: тело экс-депутата рады Кивы нашли сотрудники отеля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в парке в Одинцовском районе Московской области обнаружили сотрудники близлежащего отеля. Об этом RT сообщает в среду, 6 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, политик лежал на снегу в крови. На голове была обнаружена резаная рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.

Смерть экс-депутата украинского парламента наступила 6 декабря примерно в 15:00 мск. Он умер за 10 минут до того, как его нашли сотрудники отеля. Они же и вызвали экстренные службы.

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О том, что в подмосковном Одинцове было обнаружено тело Кивы, стало известно ранее в среду, сообщает телеканал «Звезда». По данным Telegram-канала «112», труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу.

В этот же день спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады. Сообщая об убийстве Кивы, агентство Reuters отметило, что за убийство Кивы несет ответственность Служба безопасности Украины (СБУ).

По факту убийства Кивы было возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва». К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

В ноябре текущего года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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