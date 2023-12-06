«Это акция устрашения»: кто стоит за убийством Ильи Кивы

Политическую месть считают причиной убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы опрошенные «Известиями» эксперты. Тело политика обнаружили вечером 6 декабря на закрытой территории отеля «Величъ Кантри Клаб» в Московской области. Предварительно установлено, что киллер произвел в жертву несколько выстрелов. Ответственность за произошедшее взяли на себя спецслужбы Украины.

Убийство бывшего депутата Верховной Рады

Убийца стрелял в Илью Киву два раза, сообщил «Известиями» источник в правоохранительных органах. «Приблизился к нему со спины, первый выстрел был в область сердца, второй — контрольный в голову. С места происшествия скрылся, никто его не видел. Вероятно, первый выстрел уже был смертельным так как пуля попала в сердце», — отметил собеседник издания.

Тело Ильи Кивы нашли во второй половине для на территории парка в загородном отеле «Величъ Кантри Клаб» в Одинцовском районе Подмосковья. По информации «Известий», его обнаружила работница отеля, которая и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области. По предварительным данным следствия, неизвестный несколько раз выстрелил в Илью Киву. Оружие пока не установлено.

К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, указали в ведомстве. Сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Смотрят записи с камер наблюдения, проводится большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — рассказал источник «Известий».

Оперативные мероприятия по розыску предполагаемого убийцы Ильи Кивы проходят на территории Центрального федерального округа, сообщили в СК.

На территорию отеля сложно пройти незамеченным — меры безопасности там усиленные, территория усыпана камерами видеонаблюдения и охраной, передает корреспондент издания, который находится на месте происшествия. Весь вечер у отеля находятся машины правоохранительных органов и автомобиль с украинскими номерами под кодом Харьковской области.

Несмотря на произошедшее постояльцы спокойно гуляют — при этом на территорию отеля служба безопасности проходить запрещает.

Уже вечером 6 декабря украинские СМИ сообщили, что покушение, предположительно, организовали СБУ. Затем эту информацию подтвердил и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Справка «Известий» Российские правоохранительные органы ранее заявляли о причастности спецслужб Украины к ряду убийств и покушений на российских журналистов и политиков. Так, 20 августа 2022 года погибла 29-летняя журналистка Дарья Дугина. В машине ее отца, известного общественного деятеля Александра Дугина, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья. Его привели в действие дистанционно. 2 апреля 2023 года произошел взрыв в петербургском кафе «Стрит-бар» на творческом вечере военкора Владлена Татарского. Дарья Трепова, предположительно, завербованная СБУ, подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство. Журналист погиб. 6 мая 2023 года машину писателя и политика Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. В момент взрыва в автомобиле на пассажирском сиденье находился соратник писателя Александр Шубин, он погиб, Прилепин был ранен. В тот же день по подозрению в подрыве машины был задержан Александр Пермяков. Он рассказал о своих связях со спецслужбами Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. В ночь на 27 октября 2023 года в Крыму покушение было совершено на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царева. В него дважды стреляли, политик потерял много крови, но врачам удалось его спасти.

Кто такой Илья Кива

Илья Кива начинал карьеру чиновником. После окончания университета работал в Государственной службе автодорог Украины, затем — заместителем начальника управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области. В 2011 году его арестовали за взятку. В итоге ему присудили штраф и запретили занимать государственные должности в течение года.

С 2014 года он поступил на службу в МВД Украины и в следующие два года воевал на Донбассе. Был одним из основателей базы «Миротворец». В полиции дослужился до подполковника. В 2015 году возглавил в Полтаве «Союз ветеранов АТО», взаимодействовал с лидерами праворадикальных группировок. В 2018 году был кандидатом в президенты Украины, а на следующий год стал депутатом Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

С 2017 по 2019 год возглавлял Социалистическую партию Украины. Кроме того, занимал пост экс-советника министра внутренних дел Арсена Авакова.

В январе 2022 года Илья Кива покинул Украину. Сначала он уехал в Испанию, затем перебрался в Москву. В ноябре 2023 года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в государственной измене.

Последний пост Илья Кива опубликовал в день смерти в своем Telegram-канале около 10 утра. Он выступил с критикой Владимира Зеленского и заявил, что тому нужно покончить с собой. «Закономерный конец ублюдка, утопившего народ», — написал Кива.

Кто может стоять за убийством?

Политолог, советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков в беседе с «Известиями» отметил, что за время пребывания Ильи Кивы в России украинский политик оказался никому не нужен.

— Он оказался между всех огней. То, что он был убит, — это скорее всего логичный итог его политической карьеры, — отметил он. — Я абсолютно уверен, что решение об убийстве было принято в Киеве — либо в Главном управлении разведки, либо СБУ. Это было политическое решение о ликвидации перебежчика.

По мнению Александра Казакова, убийство — это сигнал тем, кто уже находится в России, и тем, «кто собирается в РФ сбежать накануне капитуляции Украины».

— Чисто бандеровская идеология: воевать не умеем, но зато будем находить и убивать. Это акция устрашения , — заявил он.

Политической местью назвал смерть Ильи Кивы и эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

— Это попытка запугать, — считает эксперт. — Подобные атак, без сомнения, еще будут, но другое дело, насколько они окажутся эффективны. Украинские спецслужбы работают, возможно, при поддержке западных спецслужб. Далеко не все у них получается, но такие случаи остаются на слуху.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев так же выразил уверенность, что за покушением на политика стоят украинские спецслужбы. По его словам, сам Кива был в курсе, что за ним следят, и именно поэтому переехал из Москвы в Одинцовский район.