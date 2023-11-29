Двойное убийство: россиянка Ирина Двизова с дочерью застрелена в Бодруме

Российская модель Ирина Двизова была найдена мертвой вместе с 16-летней (по другим данным — 14-летней) дочерью в турецком Бодруме. По данным полиции, россиянки погибли от огнестрельных ранений. Генконсульство РФ проверяет информацию. Что случилось с Ириной и Дианой Двизовыми и кто может быть причастен к трагедии — в материале «Известий».

Ирина и Диана Двизовы: биография, что случилось

28 ноября турецкий телеканал Habertűrk сообщил, что на окраине Бодрума были обнаружены тела женщины и девочки (матери и дочери). Их нашли связанными и завернутыми в простыни, лежащими на обрывистом склоне в провинции Мугла (район Ичмелер). По данным телеканала, погибших обнаружил местный патруль. В настоящее время тела перевезены в морг Института судебной медицины провинции Мугла.

Имена погибших удалось установить, ими оказались российская модель, 42-летняя москвичка Ирина Двизова и ее дочь-подросток Диана, о пропаже которых друзья женщины заявили шесть дней назад. У обеих есть российское гражданство.

Фото: соцсети

Район Конаджик в провинции Мугла, где жила Ирина Двизова, расположен далеко от моря и считается деловым центром Бодрума.

Генконсульство РФ в Анталье уже проверяет информацию о погибших и находится на связи с полицейскими. В дипмиссии «Известиям» сообщили, что после получения необходимых сведений журналистам и общественности будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации.

По данным газеты Anterhaber, Ирина работала моделью, участвовала в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. Двизовы привлекали внимание своей богатой жизнью, по данным газеты, модель жила на роскошной вилле в районе Конаджик и была агентом по недвижимости. Недавно в качестве агента она продала свою первую виллу в Бодруме.

Женщина жила в Москве и регулярно приезжала в Турцию. У Ирины было трое детей, две дочери и сын.

Кто мог убить Ирину Двизову

Мать и дочь погибли от огнестрельных ранений, в связи с убийством разыскивается «иностранное лицо». Родственник Двизовой по имени Давид рассказал, что подозревает в убийстве бывшего мужа Ирины Андрея К. Двизова развелась с мужчиной в 2021 году, от этого брака остался пятилетний сын. Как сообщил «Известиям» источник из близкого окружения модели, после ее смерти мужчина успел вывезти мальчика в Литву, сейчас ребенок находится там, хотя отца практически не знает.

Кадры с места происшествия Фото: соцсети

Известно, что на месте убийства были найдены следы обуви 46-го размера, как у экс-мужа убитой. Кроме того, он въезжал на территорию Турции, рассказали родственники. Однако, по их словам, каких-либо угроз или сообщений от бывшего мужа Ирины не поступало.

Бывший муж Двизовой сидел в тюрьме за кражу бриллианта и имеет литовское и французское гражданство, уточнил Давид. Раньше он был телохранителем у украинского олигарха. Кроме того, соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.

Андрей К. находится в базе розыска МВД РФ, свидетельствуют данные сайта ведомства на 29 ноября. Он был внесен туда по уголовной статье задолго до случившейся трагедии. Ирина Двизова пыталась лишить бывшего мужа родительских прав, о чем свидетельствуют данные судебной базы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве модели. На кадрах запечатлено, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина.

Anterhaber уточняет, что Двизовы пропали около шести дней назад. Когда родственники приехали к ней на виллу, то увидели, что мебель в доме была сломана, а на некоторых сиденьях виднелись пятна крови.