Появились кадры подозреваемого в убийстве двух россиянок в Турции

Появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве модели Ирины Двизовой и ее дочери в Турции бывший муж женщины Андрей К. Видео оказалось в распоряжении «Известий» в среду, 29 ноября.

На кадрах запечатлено, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина.

28 ноября сообщалось, что в турецком городе Бодрум полицейский патруль нашел тела женщины и девочки (матери и дочери) на обрывистом склоне в провинции Мугла в районе Ичмелер. Они были обернуты в простыни и связаны веревкой. Погибшими оказались российская модель Двизова и ее дочь. Они скончались от огнестрельных ранений. Об их пропаже ранее в полицию заявляли друзья.

Соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться. Также по мнению родных российской модели Двизовой, Андрей К. виновен в трагедии. Они отметили, что на месте убийства были найдены следы обуви 46-го размера, такой же был у экс-мужа женщины. Кроме того, он въезжал на территорию Турции. Однако, по их словам, каких-либо угроз или сообщений от бывшего мужа Ирины не поступало.

Известно, что мужчина находится в базе розыска МВД России. Он был внесен туда по уголовной статье задолго до случившейся трагедии.

Генконсульство России в Анталье сообщило «Известиям» 29 ноября, что находится на связи с правоохранительными органами после сообщений об убийстве двух россиянок в Бодруме.