Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в базе розыска МВД

Андрей К., подозреваемый в убийстве модели Ирины Двизовой и ее дочери в Турции, находится в базе розыска МВД РФ. Об этом свидетельствуют данные сайта ведомства на 29 ноября. Он приходится россиянке бывшим мужем.

В базу розыска МВД мужчина был внесен по уголовной статье задолго до случившейся трагедии.

Накануне, 28 ноября, сообщалось, что в турецком городе Бодрум полицейский патруль нашел тела женщины и девочки (матери и дочери) на обрывистом склоне в провинции Мугла в районе Ичмелер. Они были обернуты в простыни и связаны веревкой. Погибшими оказались российская модель Двизова и ее дочь. Они скончались от огнестрельных ранений. Об их пропаже ранее в полицию заявляли друзья.

Сын Двизовой Давид рассказал, что подозревает в убийстве бывшего мужа Ирины. По его словам, она не давала мужчине общаться с одной из дочерей. Андрей К. сидел в тюрьме за кражу бриллианта и имеет литовское и французское гражданство, уточнил Давид. Раньше тот был телохранителем у украинского олигарха. Кроме того, соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.

Генконсульство России в Анталье сообщило «Известиям» 29 ноября, что находится на связи с правоохранительными органами после сообщений об убийстве двух россиянок в Бодруме. В дипмиссии добавили, что после получения необходимых сведений журналистам и общественности будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации.