Соседка убитой в Турции россиянки рассказала «Известиям» о погибшей

Соседка убитой в Турции российской модели Ирины Двизовой рассказала 29 ноября «Известиям» подробности о погибшей.

По словам женщины, которая предпочла остаться анонимной, они дружили несколько лет, а бывшему мужу погибшей было запрещено даже приближаться к ней.

«Мы дружили несколько лет. У него был запрет на приближение к ним. От турецкой полиции. Они в разводе. Он иностранец. Не финн и не турок. Для меня главное, что б этого <…> экстрадировали и наказали в Турции», — рассказала соседка убитой модели.

Ранее, 28 ноября, в турецком городе Бодрум полицейский патруль нашел тела женщины и девочки (матери и дочери) на обрывистом склоне в провинции Мугла (районе Ичмелер). Они были обернуты в простыни и связаны веревкой.

Погибшими оказались российская модель Ирина Двизова и ее шестилетняя дочь. Они скончались от огнестрельных ранений. Об их пропаже ранее в полицию заявляли друзья.

Сын Ирины Двизовой Давид рассказал, что подозревает в убийстве бывшего мужа Ирины Андрея К. По его словам, Ирина не давала ему общаться с одной из дочерей. Бывший муж Двизовой сидел в тюрьме за кражу бриллианта и имеет литовское и французское гражданство, уточнил Давид. Раньше он был телохранителем у украинского олигарха.