Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно

Вечером 18 октября в семье музыканта Стаса Намина произошла трагедия. Родной сын, 30-летний Артем Микоян, и его 84-летняя бабушка Полина Ткаченко (теща Намина) были убиты ударами ножа в подмосковном Крюково. Убийцей оказался приемный сын музыканта. По одной из версий, причиной жестокого убийства стали споры о недвижимости. «Известия» выражают соболезнования семье музыканта.

Детали убийства сына и тещи Стаса Намина

По данным источника «Известий», вечером 18 октября старший приемный сын Намина, 39-летний Роман Микоян, повздорил с 84-летней бабушкой Прасковьей Ткаченко. В ходе ссоры Микоян ударил пожилую женщину в голову, после чего схватился за нож и нанес ей не менее четырех ударов в грудь. О происшествии он сразу сообщил сводному брату Артему Микояну.

Когда тот прибыл на место трагедии, Роман повздорил и с ним, нанеся сводному брату не менее 11 ударов ножом в спину и грудь. От полученных ранений родственники скончались на месте.

По словам музыканта, приемный сын «всегда был отморозком», а первая жена Намина, ныне директор его продюсерского центра Анна Исаева заявила, что Роман был психически нестабильным человеком.

Фото: Прокуратура Московской области

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком», — сказал Стас Намин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Анны Исаевой, Намин давно уже не общался с приемным сыном, Роман не был связан ни с какой театральной деятельностью или сферой кино в отличие от родного сына Артема.

«Родной сын был прекрасный мальчик, замечательный. Он как раз из мира кино. Он окончил университет в Нью-Йорке, сценографический. Талантливый, хороший мальчик, добрый и очень нежный», — рассказала Исаева.

Женщина также прокомментировала информацию о том, что, по одной из версий, между родственниками мог возникнуть спор из-за продажи дома. По ее словам, у Намина все имущественные вопросы с матерью Романа были решены мирным путем «давным-давно» и ни у кого не было никаких претензий.

Что известно о Романе Микояне, убившем сына и тещу Стаса Намина

Роман Микоян — приемный сын музыканта, ему 39 лет. Он — сын от первого брака третьей жены Стаса Намина Галины. Роман Микоян был активным пользователем соцсетей. Он выкладывал свои тренировки и разные челленджи на YouTube-канал. Живет с семьей, есть 10-летняя дочка.

Фото: соцсети Приемный сын музыканта Роман Микоян

Сосед семьи Стаса Намина рассказал «Известиям» о Романе Микояне. По его словам, Роман вел себя как обычный человек. Употреблял ли парень запрещенных веществ — не знает. Отношения между соседями всегда были на уровне «здравствуйте — до свидания». Мужчина отметил, что на 83-летии бабушки Прасковьи была почти вся родня, кроме Романа.

Известно, что совершившего двойное убийство мужчину задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.

Выяснилось, что ранее он уже был судим: в 2007 году Микоян насмерть задавил женщину на Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами условно.

Стас Намин: биография музыканта

Гитарист, режиссер, художник и композитор Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) — известен прежде всего как лидер рок-группы «Цветы», отметившей в 2019 году 50 лет существования.

Накануне своего 70-летия в 2021 году музыкант дал большое интервью «Известиям», в котором рассказал о своем взгляде на творчество и жизнь, а также о технологиях в искусстве, любви и на войне.

Стас Намин — автор многих популярных песен: «Мы желаем счастья вам», «Гимн солнцу», «Старый рояль», «Скажи мне «Да», «Рано прощаться», «Летний вечер», «Юрмала», и других.

Музыкант Стас Намин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также он — организатор первого в СССР независимого продюсерского «Центра Стаса Намина» (1987 год), откуда вышли многие отечественные рок- и поп-звезды, группы «Калинов мост», «Бригада С», «Моральный кодекс», «Сплин» и многие другие, в том числе созданная и спродюсированная Наминым рок-группа «Парк Горького».

«Если говорить про «Парк Горького» как про проект, который я сделал 35 лет назад, то большая часть успеха относится к уникальному таланту Николая Носкова, который написал песню Bang, спел и ее, и все остальные песни», — комментировал музыкант успех группы.

Музыкант родился в 1951 году в Москве, в армянской семье. Он — внук известного в СССР политического деятеля Анастаса Микояна. Своим псевдонимом выбрал имя матери (Нами Артемьевны).

Учился в Суворовском училище, затем в ИНЯЗе им. Мориса Тореза и в МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 1983-м закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.