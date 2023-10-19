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Стас Намин назвал «отморозком» убившего тещу и сына приемного ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рок-музыкант и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин 19 октября заявил, что его приемный сын Роман, который убил тещу исполнителя и его родного сына, «всегда был отморозком».

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Намина, Роман никогда для него не был родственником, он был «недостойным и низким». Музыкант уточнил, что не общался с ним на протяжении многих лет.

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Ранее в этот день стало известно, что тела пенсионерки и ее внука обнаружили в их доме в подмосковной деревне Крюково с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый в совершении преступления родственник был задержан. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды.

Позднее, 19 октября, источник «Известий» сообщил, что убитыми являются теща и сын известного рок-музыканта Намина. По его информации, между родственниками возник спор из-за продажи дома. В ходе конфликта внук убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату, признался в содеянном, а когда тот приехал на место происшествия, Роман расправился и с ним. Потом преступник позвонил в полицию и сообщил о содеянном.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.

До этого, в январе 2007 года, Роман насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами условно.

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