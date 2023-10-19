Убитыми в Подмосковье оказались сын и теща Стаса Намина

Убитыми в подмосковной деревне Крюково пенсионеркой и ее внуком являются сын и теща известного рок-музыканта Стаса Намина. Об этом 19 октября сообщил источник «Известий».

По его данным, между родственниками возник спор из-за продажи дома. Внук в ходе конфликта убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и признался в содеянном. После этого брат приехал на место происшествия, и также был убит мужчиной. Затем убийца позвонил в полицию и рассказал о совершенном им двойном преступлении.

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.

«Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладение в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Как сообщалось ранее 19 октября, женщину и мужчину обнаружили в их доме с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый в совершении преступления родственник убитых задержан. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.