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Дело сыска: СК раскрыл убийство бизнесмена спустя 23 года

Как преступникам удавалось скрываться и что рассказали свидетели стрельбы на окраине Москвы
Фото: Getty Images/Diy13
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Следственный комитет раскрыл убийство московского бизнесмена Альберта Кантемирова, совершенное 23 года назад на пустыре в Митино, сообщили «Известиям» в СК. Жертва вместе с родственником и другом приехали на встречу с обвиняемыми, чтобы решить денежный вопрос. По ним сразу же открыли огонь — предприниматель погиб, а его брат и знакомый смогли убежать. По делу арестованы два фигуранта: предполагаемый организатор и один из стрелявших. Вину они не признают. Эксперты отмечают, что срок давности по убийству составляет 15 лет, но в некоторых случаях его могут продлить.

Денежные дела

В Москве раскрыли убийство бизнесмена, произошедшее 23 года назад. Об этом «Известиям» рассказала следователь по особо важным делам следственного управления по Северо-Западному округу СК РФ по Москве, майор юстиции Мария Иткина. Преступление было совершено 3 августа 2000 года на окраине района Митино.

— На тот момент это была граница с Московской областью, там стояла одна новостройка, — рассказала она. — Рядом находился пустырь, и местность была практически не застроена. На место приехали две машины — Mercedes, где были обвиняемые, и «Жигули» с потерпевшими. Там находились Альберт Кантемиров, его брат и друг. Это было днем. Из Mercedes вышли двое злоумышленников и открыли стрельбу по машине потерпевших.

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Фото: 1tv.ru

Один из преступников стрелял из неустановленных видов оружия «с двух рук», второй — из одного ствола. Был со стороны обвиняемых и еще один участник событий — организатор, который просто наблюдал за расправой, указали в СК.

— Всё происходило очень быстро: первой пулей они попали через лобовое стекло непосредственно в Альберта Кантемирова — стреляли именно в него, — продолжила следователь. — Ему удалось выползти из машины и уйти на некоторое расстояние. Его брат и друг сбежали. Назначенная встреча касалась денежных обязательств между бизнесменом и одним из обвиняемых.

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Очевидица произошедшего, которая работала рядом с местом убийства, рассказала «Известиям», что сперва машину расстреливали двое, а после появился третий, который добил Альберта Кантемирова.

— Мы с коллегами видели всё почти с самого начала, — вспоминает она. — В памяти осталось, как на глазах расстреливали людей. Одного сразу убили, а второй убегал через детский сад — это было днем. Преступников было трое, сначала стреляли только двое из них, а потом вышел третий, сделал контрольный в голову и открыл огонь по бегущим. Потом они хладнокровно сели в машину и уехали. Мы позвонили в милицию.

разбитое выстрелом стекло
Фото: Getty Images/Yevhen Roshchyn

Раскрыть преступление сразу, по словам Марии Иткиной, не удалось по нескольким причинам: на тот момент камер видеонаблюдения не было, а произошел расстрел на периферии. Даже сотрудники милиции ехали к месту убийства очень долго — тогда на картах города район еще не был обозначен.

— За 23 года методы и тактика расследования улучшились — соответственно, тогда было привлечено мало свидетелей и очевидцев, — отметила следователь. — Их причастность проверялась следователями прокуратуры, но собрать достаточно доказательств для обвинения не удалось.

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Бизнес-ОПГ

Спустя 23 года делом занялся Следственный комитет. Свидетели и очевидцы были допрошены дополнительно, проведены проверки показаний на месте. Двоим фигурантам предъявлены обвинения — они находятся в СИЗО. Третий к моменту задержания уже умер.

По версии следствия, один из арестованных — Лев Тим — и организовал убийство Альберта Кантемирова. Как указала Мария Иткина, за годы расследования этот человек сменил имя и фамилию — на момент убийства его звали Руслан Тимиров.

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Фото: соцсети
Один из подозреваемых

— Лев Тим в разные периоды времени работал директором и замдиректора различных компаний, — уточнила она. — За 23 года сменил он множество различных организаций.

Еще один фигурант дела — один из предполагаемых стрелявших, Эльдар Атабиев — уроженец Кабардино-Балкарии, на момент задержания работал водителем.

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— Во время задержания подозреваемые были шокированы, думая, что об их убийстве все забыли. Вину не признают, дают частичные показания, указывающие, что они были на месте преступления, — объяснила следователь.

Убитый Альберт Кантемиров — уроженец Северной Осетии, был бизнесменом. Сейчас, по словам Марии Иткиной, проверяется его принадлежность к одной из ОПГ. При этом к уголовной ответственности он никогда не привлекался.

наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— У него и обвиняемых был совместный бизнес. Убитый хотел получить с одного из стрелявших крупную денежную сумму, — сообщила она. — Подробности, чем конкретно они занимались, устанавливает следствие. Это могло касаться оборота алкогольной продукции. Но документально оформлено ничего не было, об этом говорят и свидетели.

У следствия есть оперативная информация, что отношение к различным преступным группировкам имели и обвиняемые, и потерпевшие, добавила она.

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Сложности следствия

Сначала расследованием таких дел занималась прокуратура, а когда в 2007 году появился Следственный комитет, ему «по наследству» достались сотни тысяч нераскрытых преступлений, рассказал «Известиям» криминалист, эксперт по безопасности Владимир Кондратенко.

— Тогда у следствия не было столько возможностей, как сейчас, — отметил эксперт. — Следственные мероприятия проводились не всегда качественно и оперативно.

Следственное управление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, в настоящее время дела прошлых лет считаются приоритетными. Для установления преступников используются различные методы: ДНК-экспертизы, оперативные и следственные мероприятия, криминалистические исследования и так далее.

— Раньше не было и такого числа квалифицированных следователей, — подчеркнул Владимир Кондратенко. — Преступлений было много, а рук на каждое не хватало.

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Срок давности для убийства составляет 15 лет, рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова. Однако есть исключения, которые могут привести к его продлению.

— Например, если преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего или организованной группой лиц, — пояснила она. — Тогда срок давности может быть увеличен до 20 лет.

решетка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если информация об убийстве стала известна спустя 20 лет, указала юрист, срок давности может быть продлен или вовсе отсутствовать в зависимости от обстоятельств дела.

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