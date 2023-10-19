Подозреваемому в убийстве сына и тещи Намина предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве сына и тещи первой жены рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну предъявили обвинение. Об этом 19 октября сообщает главное следственное управление СК РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В ходе допроса Микоян дал признательные показания. По его словам, мотивом для убийства стал давний семейный конфликт.

Мужчина рассказал, что между ним и бабушкой произошла ссора. Он дождался времени, когда пенсионерка уснет, а затем убил ее. Потом Микоян позвонил брату и попросил того приехать. Между ними завязался конфликт, в результате которого обвиняемый расправился и с тем родственником. Мужчина сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

У Микояна взяли материал для проверки на состояние опьянения. Проведение допросов продолжается, а также были назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее в этот день сообщалось, что в подмосковной деревне Крюково Микоян убил родного сына Намина и его бывшую тещу.

На допросе он признал вину в совершении преступлений. Мужчина сообщил следователю, что совершил «два убийства — моего брата и бабушки». По словам источника «Известий», на допросе Роман заявил, что ничего не помнит. В 19 лет у задержанного была попытка суицида, после этого он проходил лечение, добавил собеседник.

Сам Намин заявил, что его приемный сын Микоян «всегда был отморозком». Он отметил, что тот никогда для него не был родственником и был «недостойным и низким».

Первая жена Намина Анна Исаева рассказала «Известиям», что Микоян — сын третьей супруги музыканта Галины. По ее словам, убивший родственников всегда был «странным, психически нестабильным мальчиком». Исаева назвала произошедшее кошмарным сном.

Бывший коллега обвиняемого Евгений Бородов уточнил в беседе с «Известиями», что Микоян отличался своим дружелюбием на работе. Он уточнил, что никогда не слышал со стороны мужчины каких-либо историй про конфликты с семьей. По его словам, он тепло отзывался о брате и был хорошим семьянином.