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Экс-коллеги рассказали о дружелюбии подозреваемого в убийстве сына и тещи Намина

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Фото: соцсети
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Роман Микоян, подозреваемый в убийстве сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина, отличался своим дружелюбием на работе, поделился 19 октября в разговоре с «Известиями» его бывший коллега Евгений Бородов.

«Вообще у меня, честно говоря, вся эта новость не вяжется. Мы работали вместе где-то полгода в году 2016, притом что мы были коллегами, мы хорошо общались. Он домой к себе приглашал, с семьей его я знаком», — отметил мужчина.

Он отметил, что никогда не слышал со стороны Романа каких-либо историй про конфликты с семьей. По его словам, он тепло отзывался о брате и был хорошим семьянином.

«Никогда не скажешь о нем чего-то такого. Ничего экстраординарного не было. Хороший веселый парень. Очень коммуникабельный, очень общительный», — добавил Бородов.

Мужчина поделился, что коллеги, которые его знали, в шоке от новостей.

«Никто не знает, что с ним произошло такое», — сказал он.

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Подозреваемый в убийстве сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина на допросе 19 октября признал вину в совершении преступлений. Он сказал следователю, что совершил «два убийства — моего брата и бабушки».

По словам источника «Известий», Микоян совершил преступление после конфликта с тещей первой жены музыканта из-за продажи дома. Во время спора он убил пенсионерку, затем позвонил 30-летнему брату, признался ему в содеянном. Когда тот приехал на место происшествия, Роман убил и его, после чего преступник позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному.

В пресс-службе Центра Стаса Намина сообщили, что рок-музыкант и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин много лет не общался с матерью Романа Микояна. При этом тот самовольно поменял свои фамилию и отчество, выдавая себя за сына музыканта, которым не был.

Первая жена Намина Анна Исаева рассказала «Известиям», что Микоян — сын третьей супруги музыканта Галины. По ее словам, убивший родственников всегда был «странным, психически нестабильным мальчиком».

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