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Первая жена Намина назвала убийцу его родственников психически нестабильным

Экс-жена Намина — об убийце его сына и тещи: всегда был психически нестабильным
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Фото: СК РФ
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Первая жена рок-музыканта и основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина, директор Театра музыки и драмы под его управлением Анна Исаева прокомментировала убийство родственников музыканта в беседе с «Известиями» в четверг, 19 октября.

Она рассказала, что Намин давно уже не общался с сыном от первого брака своей третьей жены Галины Романом, поскольку он, по ее словам, всегда был «странным, психически нестабильным мальчиком».

Она уточнила, что Роман не был связан ни с какой театральной деятельностью или сферой кино в отличие от их общего с Галиной сына Артема.

«Родной сын был прекрасный мальчик, замечательный. Он как раз из мира кино. Он окончил университет в Нью-Йорке сценографический. Талантливый, хороший мальчик, добрый и очень нежный», — рассказала Исаева.

Она назвала произошедшее «кошмарным сном».

Исаева также прокомментировала информацию о том, что, по одной из версий, между родственниками мог возникнуть спор из-за продажи дома. По ее словам, у Намина все имущественные вопросы с матерью Романа были решены мирным путем «давным-давно» и ни у кого не было никаких претензий.

Тела пенсионерки и ее внука обнаружили в их доме в подмосковной деревне Крюково с множественными ножевыми ранениями. Сообщалось, что подозреваемый в совершении преступления родственник оперативно был задержан. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды.

По данным источника «Известий», убийство произошло накануне в период с 15 до 23 часов в подмосковном частном доме. У Романа произошла ссора с бабушкой, в результате которой он нанес ей не менее одного удара в область головы и не менее четырех ударов ножом в область груди. После убийства бабушки убийца вышел во двор дома с братом Артемом, где поссорился и с ним. В ходе конфликта Роман нанес брату не менее 11 ударов ножом в область груди, спины, левой кисти и груди.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.

Родственники Намина стали не первыми, кого убил Роман. В январе 2007 года он насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами условно.

Сам Намин заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Он сказал, что Роман никогда для него не был родственником, он был «недостойным и низким». Музыкант уточнил, что не общался с ним на протяжении многих лет.

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