Источник сообщил подробности убийства родственников Стаса Намина

Источник «Известий» в четверг, 19 октября, сообщил подробности убийства родственников рок-музыканта и основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина, о котором стало известно ранее в этот день.

По его данным, убийство произошло накануне в период с 15 до 23 часов в подмосковном частном доме. У приемного сына Намина Романа произошла ссора с бабушкой, в результате он нанес ей не менее одного удара в область головы и не менее четырех ударов ножом в область груди.

После убийства бабушки убийца вышел во двор дома с братом Артемом, где поссорился и с ним. В ходе конфликта Роман нанес брату не менее 11 ударов ножом в область груди, спины, левой кисти и груди.

Тела пенсионерки и ее внука обнаружили в их доме в подмосковной деревне Крюково с множественными ножевыми ранениями. Сообщалось, что подозреваемый в совершении преступления родственник оперативно был задержан. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды.

По информации источника «Известий», между родственниками возник спор из-за продажи дома. В ходе конфликта внук убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату, признался в содеянном, а когда тот приехал на место происшествия, Роман расправился и с ним. Потом преступник позвонил в полицию и сообщил о содеянном.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.

Родственники Намина стали не первыми, кого убил Роман. В январе 2007 года он насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами условно.

Сам Намин заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Он сказал, что Роман никогда для него не был родственником, он был «недостойным и низким». Музыкант уточнил, что не общался с ним на протяжении многих лет.