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Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину

СК сообщил, что подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
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Фото: пресс-служба СК РФ
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Подозреваемый в убийстве сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина на допросе признал вину в совершении преступлений. Об этом 19 октября сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

На опубликованных ведомством видеокадрах видно, как правоохранители ведут Романа Микояна в наручниках в кабинет следователя СК.

На вопрос следствия, знает ли он причину своего задержания, подозреваемый ответил утвердительно.

Также он сказал следователю, что совершил «два убийства — моего брата и бабушки».

По словам источника «Известий», на допросе Роман сказал, что ничего не помнит. В 19 лет у задержанного была попытка суицида, после этого он проходил лечение, добавил источник.

Ранее в этот день стало известно, что тела пенсионерки и ее внука обнаружили в их доме в подмосковной деревне Крюково с множественными ножевыми ранениями. Ими оказались бывшая теща и 30-летний сын Намина Артем.

По данным источника «Известий», убийство произошло накануне в период с 15 до 23 часов, между родственниками возник спор из-за продажи дома. Внук в ходе конфликта убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и признался в содеянном. Однако, когда брат приехал на место происшествия, он также был убит.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.

В пресс-службе Центра Стаса Намина рассказали, что рок-музыкант и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин много лет не общался с матерью Романа Микояна. При этом тот самовольно поменял свои фамилию и отчество, выдавая себя за сына музыканта, которым не был.

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