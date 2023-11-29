Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции

Генконсульство России в Анталье находится на связи с правоохранительными органами после сообщений, об убийстве двух россиянок в Бодруме. Об этом «Известиям» заявили в дипмиссии в среду, 29 ноября.

Там отметили, что в связи с сообщениями СМИ об убийстве россиянок в Турции генеральное консульство находится в тесном контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации.

В дипмиссии добавили, что после получения необходимых сведений журналистам и общественности будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации.

Накануне, 28 ноября, сообщалось, что в турецком городе Бодрум полицейский патруль нашел тела женщины и девочки (матери и дочери) на обрывистом склоне в провинции Мугла в районе Ичмелер. Они были обернуты в простыни и связаны веревкой.

Погибшими оказались российская модель Ирина Двизова и ее шестилетняя дочь. Они скончались от огнестрельных ранений. Об их пропаже ранее в полицию заявляли друзья.

Сын Двизовой Давид рассказал, что подозревает в убийстве бывшего мужа Ирины Андрея К. По его словам, Ирина не давала ему общаться с одной из дочерей. Бывший муж Двизовой сидел в тюрьме за кражу бриллианта и имеет литовское и французское гражданство, уточнил Давид. Раньше он был телохранителем у украинского олигарха.

Кроме того, соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.