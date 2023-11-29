Родные погибшей в Турции россиянки рассказали о трагедии

Родные российской модели Ирины Двизовой, чье тело было найдено в турецком Бодруме, рассказали «Известиям» о трагедии в среду, 29 ноября,

По их мнению, в трагедии виноват бывший супруг Ирины Андрей К. Так, на месте убийства были найдены следы обуви 46-го размера, такой же был у экс-мужа убитой. Кроме того, экс-супруг въезжал на территорию Турции, рассказали родственники.

При этом, по их словам, каких-либо угроз или сообщений от бывшего мужа Ирине не поступало.

«Если бы кто-то знал, что он хотя бы двигается в ее сторону, она бы сразу уехала. Вся семья очень боялась этого человека», — рассказали родственники.

28 ноября сообщалось, что в турецком городе Бодрум полицейский патруль нашел тела женщины и девочки (матери и дочери) на обрывистом склоне в провинции Мугла в районе Ичмелер. Они были обернуты в простыни и связаны веревкой. Погибшими оказались российская модель Двизова и ее дочь. Они скончались от огнестрельных ранений. Об их пропаже ранее в полицию заявляли друзья.

Сын Двизовой Давид рассказал, что подозревает в убийстве бывшего мужа Ирины. По его словам, она не давала мужчине общаться с одной из дочерей. Андрей К. сидел в тюрьме за кражу бриллианта и имеет литовское и французское гражданство, уточнил Давид. Раньше тот был телохранителем у украинского олигарха. Кроме того, соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться. Также известно, что Андрей К. находится в базе розыска МВД РФ, в которую он был внесен по уголовной статье задолго до случившейся трагедии.

Генконсульство России в Анталье сообщило «Известиям» 29 ноября, что находится на связи с правоохранительными органами после сообщений об убийстве двух россиянок в Бодруме. В дипмиссии добавили, что после получения необходимых сведений журналистам и общественности будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации.