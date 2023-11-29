Турецкие СМИ сообщили об обнаружении погибшими двух россиянок

В турецком городе Бодрум были обнаружены тела женщины и девочки (матери и дочери). Об этом сообщил турецкий телеканал Habertűrk во вторник, 28 ноября.

Тела были найдены на обрывистом склоне в провинции Мугла (районе Ичмелер). Они были обернуты в простыни и связаны веревкой. Их обнаружили полицейские, которые патрулировали местность. Телеканал сообщил, что есть информация о российском гражданстве погибших.

В настоящее время тела перевезены в морг Института судебной медицины провинции Мугла.

Позднее издание Anterhaber сообщило, что личности убитых установлены. Это российская модель Ирина и ее шестилетняя дочь. Об их пропаже ранее в полицию заявляли друзья.

«Работала моделью, участвовала в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии», — сказано о женщине в материале.

Также в статье указана причина смерти — огнестрельные ранения из пистолета. В связи с убийством разыскивается «иностранное лицо», полиция работает над выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее, 18 ноября, в Индии, в долине Парвати, в районе Кулу штата Химачал-Прадеш, были обнаружены тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины. Полиция отмечает, что у погибших распухшие лица и запястья. Следователи выясняют, могли ли туристы совершить самоубийство или погибнуть от передозировки наркотиков.