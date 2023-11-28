Токсичный намек: кто мог отравить жену Кирилла Буданова

Украинские СМИ сообщили об отравлении жены главного разведчика страны Кирилла Буданова — Марианны. По данным источников, речь идет о тяжелых металлах, которыми отравили еще несколько человек из ГУР Украины. Официального подтверждения информации нет. Подробности — в материале «Известий».

Марианна Буданова: отравление, что случилось

Сразу два украинских СМИ со ссылкой на источники заявили во вторник, 28 ноября, об отравлении тяжелыми металлами Марианны Будановой — жены Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины. Официального подтверждения этой информации не поступало.

По данным источников, жизнь Марианны Будановой вне опасности, после длительного ухудшения здоровья она прошла первый этап лечения в больнице и чувствует себя лучше. «Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — говорит источник.

Предположительно, тяжелыми металлами отравили не только жену главы ГУР, но и еще нескольких сотрудников разведки, пишут СМИ. Все они сдали анализы, выявившие нежелательные вещества.

Марианна Буданова Фото: youtube.com

«Скорее всего, отравили через еду. Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, у нее всё проявилось быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Но они огромные, ничего за собой не замечали, но сейчас тоже лечатся», — цитирует «Страна» источник.

В ГУР уточнили, что на жизнь руководителя ведомства Кирилла Буданова также неоднократно покушались, причем как до начала СВО, так и после. Ранее начальник ГУР говорил в СМИ, что супруга живет вместе с ним в его рабочем кабинете. При этом у самого Буданова отравление не выявлено.

Поскольку официального подтверждения информации нет, в украинских СМИ выдвигают версии о том, кто стоит за отравлением жены Буданова. В них Марианна фигурирует и как случайная жертва, и как конечная цель.

Тяжелые металлы — это: список

Cписок тяжелых металлов обычно включает мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, барий, таллий, хром, медь, цинк, никель, селен, серебро, сурьму, марганец и некоторые другие. Отравление происходит через дыхательные пути, пищеварительную систему или кожу и проявляется в виде анемии, болях в конечностях, голове и животе. Ртуть опасна тем, что накапливается в центральной нервной системе.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Ранее на отравление тяжелыми металлами жаловался бывший президент Грузии, а позже украинский политик Михаил Саакашвили. Сообщалось, что в его организме и волосах нашли следы ртути, бария и таллия.

Кто такая Марианна Буданова

О Марианне Будановой известно немного, социальные сети она не ведет. Марианна — вторая жена главы ГУР, родом из Киевской области, родилась в 1993 году. Ее девичья фамилия — Момот, по образованию она психолог, а с будущим мужем познакомилась в 2013 году.

Является соратницей мэра Киева Виталия Кличко и выступает в качестве советника по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов впервые оказался в поле зрения СМИ в августе 2016 года во время попытки подорвать нефтебазу в Феодосии, химический завод «Титан» и другие объекты. Российские силовики обнаружили злоумышленников, однако диверсант сумел вернуться на Украину, где получил орден «За мужество».

Кирилл Буданов Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В 2020 году Кирилл Буданов возглавил ГУР Украины и неоднократно упоминался в качестве организатора крупных диверсий и терактов, в том числе удара по Крымскому мосту и убийства Дарьи Дугиной. Кроме того, Буданова прочили на пост министра обороны Украины вместо ушедшего в отставку Алексея Резникова, однако в итоге этот пост в сентябре 2023 года занял Рустем Умеров.

Что известно о конфликте Буданова с Зеленским

Украинские источники «Известий» подчеркивают, что Буданов — кадровый военнослужащий, а потому может оппонировать главкому ВСУ Валерию Залужному или поддержать его в случае конфликта с Зеленским. При этом Буданов — единственный, кто, по мнению Банковой, может возглавить ВСУ в случае смещения Залужного.

Кроме того, в ноябре экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy поделился мнением, что Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского и может возглавить заговор генералов против президента для заключения мира с Россией.

Известно, что 14 ноября Кирилл Буданов встретился с экс-командующим Сил спецопераций США Уильямом Макрейвеном, в свое время планировавшим ликвидацию Усамы бен Ладена. По слухам, на этой встрече глава ГУР мог получить указания от Вашингтона о подготовке к госперевороту.

Валерий Залужный и Кирилл Буданов Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Отметим, что Залужный — один из возможных фаворитов на пост президента страны, в случае если выборы в 2024 году состоятся. Его кандидатуру поддерживают в ВСУ. Конфликт между Зеленским и Залужным обострился после публикации в The Economist, где главком ВСУ признал преимущество России в конфликте в Донбассе.