Нужда подставила: соучастник убийства Дарьи Дугиной получил 4 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, «пробившего» для украинских диверсантов личные данные журналистки Дарьи Дугиной. Она погибла в августе 2022 года — террористы взорвали машину ее отца, известного философа и публициста Александра Дугина, на которой она возвращалась с фестиваля в Подмосковье. Помимо Рыбина на скамье подсудимых находился Даниил Чоудхури, ставший, фактически, посредником в передаче информации убийцам. Ему назначили год лишения свободы.

Дело пробивное

Иван Рыбин и Даниил Чоудхури не знали, кто такие Дарья и Александр Дугины, когда «пробили» их личные данные и передали их представителям украинских спецслужб. Не догадывались они и о том, кому и для каких целей понадобилась собранная ими информация. Об этом они заявили в ходе судебного допроса. Оба подсудимых полностью признали свою вину.

— Признать Рыбина виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласила приговор судья Наталья Борисенкова 9 ноября в Нагатинском районном суде столицы.

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной Фото: РЕН ТВ

Второй фигурант дела — Даниил Чоудхури, получил год лишения свободы. Прокурор запрашивал для обвиняемых 6 и 2 года колонии соответственно.

29-летнюю журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине ее отца, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья. Его привели в действие дистанционно.

Справка «Известий» Федеральная служба безопасности заявили о раскрытии дела спустя два дня после преступления — 22 августа. Исполнительницей теракта ФСБ считает гражданку Украины Наталью Вовк. Она приехала в Россию вместе с малолетней дочерью за месяц до преступления — 24 июля. А сразу после убийства — 21 августа — выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября 2022 года Басманный райсуд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной. Она все еще в розыске. В цепочке участников покушения были еще два гражданина России — Андрей Сучков и Алексей Кузнецов. Суд установил, что мужчины изготовили поддельные свидетельства о регистрации автомобиля Mini Cooper, на котором Вовк вела слежку за Дугиной. В мае 2023 года в Туле суд вынес им обвинительный приговор и назначил по 3,5 года колонии каждому. Помимо Вовк оперативники установили еще одного участника громкого убийства. Им стал Богдан Цыганенко, который обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами. Кроме того, он помог исполнительнице покушения собрать самодельное взрывное устройство у себя в гараже. От также находится в розыске. После гибели Дарьи Дугиной, эксперты расходились во мнениях, кто был истинной целью преступников — она сама или ее отец — известный философ, публицист Александр Дугин, человек с ярко выраженными патриотическими взглядами. Выступая в суде Александр Дугин предположил, что целью диверсионной группы являлся именно он: «Убили мою дочь жестоко, цинично. Вероятно, удар был по мне. Лучше бы меня убили. Украинская сторона ликовала после этого теракта».

По данным следствия, раннее судимый за грабеж и незаконное хранение оружия Чоудхури в мае 2022 года разместил в одном из мессенджеров объявление о «пробивке» данных Дугиной за вознаграждение. Сотрудник ГИДББ Рыбин принял заказ, собрал данные о семьи Дугиных, используя служебное программное обеспечение и отправил их Чоудхури за вознаграждение в 3350 рублей. Последний в свою очередь переслал всю информацию украинским диверсантам. Среди переданных данных были, в том числе, серии и номера паспортов Александра и Дарьи Дугиной, а также номера и марки их автомобилей.

Даниил Чоудхури, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Из материалов дела следует, что Чоудхури занимался продажей личных данных на постоянной основе . Он размещал объявления в Telegram-каналах о возможности получить сведения о физических лицах из закрытых баз. С Рыбиным он работал не в первый раз — у следствия имеется переписка, в которой они договариваются о том, что сотрудник ГИБДД сможет предоставить Чоудхурии данные до 40 «пробивов».

Рыбина арестовали в апреле 2023 года. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Каждое из них предусматривало до четырех лет лишения свободы.

Преступление и раскаяние

Подсудимые просили провести процесс в упрощенном порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. В таком случае им могли назначить только две трети от максимально возможного наказания. Однако отец убитой Алексей Дугин настоял на всестороннем рассмотрении дела.

Перед выступлением прокурора подсудимые отказались от дачи показаний в суде, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ, но заявили о раскаянии.

В частности, Рыбин принес извинения потерперпевшим и рассказал, что у него «не было мыслей о том, что действия приведут к необратимым последствиям».

Отец Дарьи Дугиной — философ, политолог, социолог Александр Дугин Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Ранее, на одном из заседаний отец погибшей Александр Дугин говорил, что «не испытывает личной неприязни к подсудимым и оставляет меру наказания на усмотрение суда». Однако подчеркивал, что преступники не должны уйти от ответственности.

— Ничего личного, но этот прецедент определенно имеет политический окрас. Уйти безнаказанными — это как пощечина для всего общества и многие люди следят за решением, — говорил Дугин.

Зачастую исполнители преступлений, связанных с незаконном распространении личных данных, действительно не догадываются, в чьи руки может попасть информация, считает адвокат Андрей Гривцов.

— Подобные дела нередки. Как правило, людям, которые пробивают данные, ставится задача от посредника, а за сами «пробивы» платят довольно небольшие деньги, — рассказал эксперт.

Сотрудники СК РФ во время проведения осмотра места происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он также пояснил, что такие заказы часто принимаются частными детективами или «конторами-пробивщиками», которые ставят этот бизнес на поток. Они уже в свою очередь могут заплатить небольшую сумму сотрудникам полиции.

Возбуждения уголовных дел в отношении «контор-пробивщиков» и администраторов тематических Telegram-каналов крайне редки, сказал «Известиям» адвокат бюро «Халимон и партнеры» Борис Митрофанский.

— Достаточно сложно идентифицировать лицо, которому принадлежит Telegram-канал, либо сайт с услугами пробивщиков номеров. Расследование подобных уголовных дел представляет особую сложность, — пояснил адвокат.

Чаще всего преступники используют «левые» телефоны и симки.Также сейчас существует масса программ, позволяющих скрывать данные пользователя, добавил он.