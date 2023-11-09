Нужда подставила: соучастник убийства Дарьи Дугиной получил 4 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, «пробившего» для украинских диверсантов личные данные журналистки Дарьи Дугиной. Она погибла в августе 2022 года — террористы взорвали машину ее отца, известного философа и публициста Александра Дугина, на которой она возвращалась с фестиваля в Подмосковье. Помимо Рыбина на скамье подсудимых находился Даниил Чоудхури, ставший, фактически, посредником в передаче информации убийцам. Ему назначили год лишения свободы.
Дело пробивное
Иван Рыбин и Даниил Чоудхури не знали, кто такие Дарья и Александр Дугины, когда «пробили» их личные данные и передали их представителям украинских спецслужб. Не догадывались они и о том, кому и для каких целей понадобилась собранная ими информация. Об этом они заявили в ходе судебного допроса. Оба подсудимых полностью признали свою вину.
— Признать Рыбина виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласила приговор судья Наталья Борисенкова 9 ноября в Нагатинском районном суде столицы.
Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной
Второй фигурант дела — Даниил Чоудхури, получил год лишения свободы. Прокурор запрашивал для обвиняемых 6 и 2 года колонии соответственно.
29-летнюю журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине ее отца, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья. Его привели в действие дистанционно.
По данным следствия, раннее судимый за грабеж и незаконное хранение оружия Чоудхури в мае 2022 года разместил в одном из мессенджеров объявление о «пробивке» данных Дугиной за вознаграждение. Сотрудник ГИДББ Рыбин принял заказ, собрал данные о семьи Дугиных, используя служебное программное обеспечение и отправил их Чоудхури за вознаграждение в 3350 рублей. Последний в свою очередь переслал всю информацию украинским диверсантам. Среди переданных данных были, в том числе, серии и номера паспортов Александра и Дарьи Дугиной, а также номера и марки их автомобилей.
Даниил Чоудхури, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной
Из материалов дела следует, что Чоудхури занимался продажей личных данных на постоянной основе. Он размещал объявления в Telegram-каналах о возможности получить сведения о физических лицах из закрытых баз. С Рыбиным он работал не в первый раз — у следствия имеется переписка, в которой они договариваются о том, что сотрудник ГИБДД сможет предоставить Чоудхурии данные до 40 «пробивов».
Рыбина арестовали в апреле 2023 года. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Каждое из них предусматривало до четырех лет лишения свободы.
Преступление и раскаяние
Подсудимые просили провести процесс в упрощенном порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. В таком случае им могли назначить только две трети от максимально возможного наказания. Однако отец убитой Алексей Дугин настоял на всестороннем рассмотрении дела.
Перед выступлением прокурора подсудимые отказались от дачи показаний в суде, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ, но заявили о раскаянии.
В частности, Рыбин принес извинения потерперпевшим и рассказал, что у него «не было мыслей о том, что действия приведут к необратимым последствиям».
Отец Дарьи Дугиной — философ, политолог, социолог Александр Дугин
Ранее, на одном из заседаний отец погибшей Александр Дугин говорил, что «не испытывает личной неприязни к подсудимым и оставляет меру наказания на усмотрение суда». Однако подчеркивал, что преступники не должны уйти от ответственности.
— Ничего личного, но этот прецедент определенно имеет политический окрас. Уйти безнаказанными — это как пощечина для всего общества и многие люди следят за решением, — говорил Дугин.
Зачастую исполнители преступлений, связанных с незаконном распространении личных данных, действительно не догадываются, в чьи руки может попасть информация, считает адвокат Андрей Гривцов.
— Подобные дела нередки. Как правило, людям, которые пробивают данные, ставится задача от посредника, а за сами «пробивы» платят довольно небольшие деньги, — рассказал эксперт.
Сотрудники СК РФ во время проведения осмотра места происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина
Он также пояснил, что такие заказы часто принимаются частными детективами или «конторами-пробивщиками», которые ставят этот бизнес на поток. Они уже в свою очередь могут заплатить небольшую сумму сотрудникам полиции.
Возбуждения уголовных дел в отношении «контор-пробивщиков» и администраторов тематических Telegram-каналов крайне редки, сказал «Известиям» адвокат бюро «Халимон и партнеры» Борис Митрофанский.
— Достаточно сложно идентифицировать лицо, которому принадлежит Telegram-канал, либо сайт с услугами пробивщиков номеров. Расследование подобных уголовных дел представляет особую сложность, — пояснил адвокат.
Чаще всего преступники используют «левые» телефоны и симки.Также сейчас существует масса программ, позволяющих скрывать данные пользователя, добавил он.