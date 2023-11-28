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Еще у нескольких сотрудников ГУР Украины подтвердили отравление тяжелыми металлами

«Страна.ua»: жену главы ГУР Украины Буданова могли отравить через еду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Жену главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить тяжелыми металлами через еду. Помимо нее отравлению подверглись еще несколько сотрудников разведслужбы, 28 ноября пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — указывает издание в Telegram-канале, говоря о весе остальных пострадавших.

Тем временем Марианна Буданова уже прошла первый этап лечения.

«Скорее всего, отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее», — говорится в сообщении издания.

Официальных комментариев по этой теме у украинской стороны пока не было.

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О госпитализации жены Буданова стало известно ранее в этот день. По оценке медиков, еще отравили веществами, предназначенными сугубо для отравления конкретного человека.

До этого, 13 ноября, Буданов предположил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор по окончании спецоперации. Он привел пример события из истории, когда Советский Союз и Япония не подписали договор по Курильским островам в 1945 году после Второй мировой войны.

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