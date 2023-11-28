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СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами

«Страна»: жена главы ГУР Украины Буданова отравлена тяжелыми металлами
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Фото: соцсети
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Супругу главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами, сообщил 28 ноября Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на украинские СМИ.

Марианна Буданова госпитализирована, врачи диагностировали у нее отравление тяжелыми металлами.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — приводят СМИ слова источника в украинской военной разведке.

Женщину госпитализировали после длительного ухудшения здоровья. Пациентка завершает курс лечения, после него она останется под наблюдением врачей.

Правоохранители квалифицировали инцидент как попытку убийства жены начальника ГУР. Официального подтверждения информации нет, уточняет «Газета.Ru».

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До этого, 13 ноября, Буданов предположил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор по окончании спецоперации. Он привел пример события из истории, когда Советский Союз и Япония не подписали договор по Курильским островам в 1945 году после Второй мировой войны.

В октябре он рассказал, что с середины 2024 года Киев может столкнуться с проблемами, связанными с сокращением военной помощи от Запада. По его словам, всё зависит от самой Украины. Также Буданов признал, что украинская армия «выбилась из графика» в планах ведения военных действий.

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