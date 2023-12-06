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Посол Израиля предупредил об ответном огне на обстрелы со стороны КПП «Рафах»

Посол Израиля: ЦАХАЛ будет отвечать огнем на обстрелы со стороны КПП «Рафах»
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произведет ответный огонь на обстрелы своей территории со стороны контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» между Египтом и Палестиной. Об этом 6 декабря заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Если рядом с КПП «Рафах» будут выпускать ракеты по нам, то будет ответ на точке. Если оттуда ничего не будет, то будет всё нормально», — сказал он.

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Также израильский диппредставитель сказал, что возобновление режима прекращения огня с палестинским движением ХАМАС еще возможно, однако военная операция будет продолжаться до тех пор, пока его представители не откажутся от «военных дел». По словам дипломата, все действия ХАМАС будут встречать соразмерный ответ от ЦАХАЛ.

Кроме того, Бен Цви заявил, что достижение целей военной операции Израиля в секторе Газа может занять недели или даже месяцы. Кроме того, он не может полностью согласиться с тем, что на юге Газы не осталось безопасных мест после переноса туда боевых действий.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что боевые действия ЦАХАЛ в секторе Газа продлятся до января 2024 года. Как отметил телеканал, Вашингтон обратил внимание Тель-Авива на то, что имеющееся у него время «для продолжения операции в ее нынешнем виде и сохранения значимой международной поддержки быстро сокращается».

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Хагари также указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

В тот же день СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы. Командующий израильским бронетанковым корпусом генерал Хишам Ибрагим отметил, что цели в северной части почти достигнуты, начинается продвижение в других частях.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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