Посол Израиля назвал возможным режим прекращения огня с ХАМАС

Возобновление режима прекращения огня с палестинским движением ХАМАС еще возможно, однако военная операция будет продолжаться до тех пор, пока его представители не откажутся от «военных дел». Об этом 6 декабря заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Но надо понять, что они хотят делать. Если, например, ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить. Но пока что, к сожалению, они отказываются от этого. Военная операция будет продолжаться, пока они не поймут, что это им невыгодно делать», — подчеркнул он.

По словам дипломата, все действия палестинского движения будут встречать соразмерный ответ от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). К примеру, если ХАМАС хотят стрелять, то будет стрелять и ЦАХАЛ, добавил он, однако если они хотят вернуть заложников, то это тоже можно делать. Глава диппредставительства также напомнил, что режим прекращения огня работал до тех пор, пока ХАМАС действовало в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

«Была формула по заложникам. Они выпускали 10 [человек] каждый день и за них получали 30 каждый день. Это работало. Не мы же решили эту формулу остановить. Поэтому вопрос в основном не к нам. Мы же сказали, что мы готовы по этой формуле идти дальше и освобождать женщин, детей, пожилых людей. Там люди по 75 лет и старше. О чем может идти речь? Это ни в какие рамки», — сказал посол.

Помимо этого, Бен Цви добавил, что на данный момент военная операция направлена на достижение двух целей: первое — это освобождение заложников, а второе — это «уничтожение всех террористических структур ХАМАС».

Кроме того, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что достижение целей военной операции Израиля в секторе Газа может занять недели или даже месяцы. Кроме того, он не может полностью согласиться с тем, что на юге Газы не осталось безопасных мест после переноса туда боевых действий.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что боевые действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа продлятся до января 2024 года. Как отметил телеканал, Вашингтон обратил внимание Тель-Авива на то, что имеющееся у него время «для продолжения операции в ее нынешнем виде и сохранения значимой международной поддержки быстро сокращается».

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Хагари также указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

В тот же день СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы. Командующий израильским бронетанковым корпусом генерал Хишам Ибрагим отметил, что цели в северной части почти достигнуты, начинается продвижение в других частях.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.