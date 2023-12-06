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В США назвали сроки продолжения операции Израиля в секторе Газа

CNN: нынешний этап операции Израиля в секторе Газа продлится до января
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
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В США полагают, что боевые действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа продлятся до января 2024 года. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Американские официальные лица надеются, что к январю Израиль перейдет к более целенаправленной операции, которая будет напоминать то, как США перешли от высокоинтенсивных боевых действий в Ираке и Афганистане к более узкой кампании против лидеров террористических группировок», — говорится в материале.

Как отметил телеканал, Вашингтон обратил внимание Тель-Авива на то, что имеющееся у него время «для продолжения операции в ее нынешнем виде и сохранения значимой международной поддержки быстро сокращается».

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4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Хагари также указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

В тот же день СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы. Командующий израильским бронетанковым корпусом генерал Хишам Ибрагим отметил, что цели в северной части почти достигнуты, начинается продвижение в других частях.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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