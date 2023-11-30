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В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Санкт-Петербурге выявлен дополнительный эпизод преступления, совершенный членами нападавшей на прохожих преступной группы (ОПГ), причастной к разбоям и вымогательствам. Об этом 30 ноября сообщил Следственный комитет (СК) города в Telegram-канале.

Так, 11 февраля 2023 года участники ОПГ, вооружившись пистолетом и ножом, проникли в квартиру на улице Чебышевской в ​​Петергофе, где напали на проживающих там людей, избили их и потребовали передать им 100 тыс. Узнав, что у потерпевших нет указанной суммы, они похитили имеющееся имущество.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой») и пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство», — уточнили в ведомстве.

Также задержаны еще два члена преступной группы — местные жители 2001 года рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.

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О деятельности банды стало известно 15 октября. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

На следующий день, 16 октября, региональный глава СК России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте».

16 октября по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых 18-летний гражданин РФ. 17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. Несколькими днями позже, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Турал Мамедов покинул Россию. 3 ноября его задержали в Азербайджане. Позднее Азербайджан по запросу РФ экстрадировал его. В отношении него возбудили два уголовных дела.

10 ноября Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить за пределы России двух несовершеннолетних участников азербайджанской группировки. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории страны.

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