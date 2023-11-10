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Двух несовершеннолетних членов азербайджанской группировки выдворят из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить за пределы России двух несовершеннолетних участников азербайджанской группировки, которая избивала горожан и снимала происходящее на видео. Об этом 10 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Речь идет об Эйнуле Дамирове и Эльмире Атакишиеве. Суд привлек их к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории РФ (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ).

Как отмечается, в июне Дамиров приехал в Россию в гости к дяде. Он встал на регистрационный учет, однако тот истек еще в сентябре. Его родители вернулись в Азербайджан, а подросток остался, несмотря на то что на родине должен был пойти в 11-й класс.

Атакишиев приехал в Россию к отцу в апреле 2022 года. В Азербайджане учился в школе, но 9-й класс не окончил. Его отец сказал, что не знал о том, что сына надо ставить на миграционный учет.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Молодых людей поместят в Центр временного содержания иностранных граждан и вернут на родину.

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О деятельности группировки стало известно 15 октября. Тогда глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

На следующий день региональный глава СК России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте».

В тот же день по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ. 17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. Несколькими днями позже, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Турал Мамедов покинул Россию. Позднее, 3 ноября, его задержали в Азербайджане.

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