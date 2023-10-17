Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала еще пятерых участников группы, подозреваемых в избиении прохожих в южной части города. Об этом 17 октября сообщается на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что участники снимали свои действия на видео и выкладывали в соцсети.

«Сегодня сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в Telegram-каналах и сети Интернет. Злоумышленниками оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все задержанные являются гражданами Азербайджана. 16 октября по месту жительства был задержан их сообщник, 18-летний гражданин РФ.

В настоящий момент на свободе все еще остается администратор Telegram-канала, публиковавший видео избиений. Его розыск продолжается.

Ранее, 15 октября, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападений хулиганов на жителей Санкт-Петербурга. Ход исполнения поручения был поставлен на контроль в центральном аппарате следственного управления СК РФ.