После нападения хулиганов на жителей Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения неизвестных лиц на жителей города. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета РФ в понедельник, 16 октября.

По версии следователей, днем ранее 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». Инцидент произошел около одного из домов по улице Ленсовета.

В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого, а также выясняются другие возможные эпизоды его преступной деятельности и иных лиц, причастных к совершению указанного преступления.

О том, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих и выкладывает видеокадры таких действий в социальные сети, стало известно 15 октября. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в тот же день поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

Ход исполнения поручения был поставлен на контроль в центральном аппарате следственного управления СК.