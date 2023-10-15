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Глава СК поручил возбудить дело после нападений хулиганов на прохожих в Петербурге
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Глава СК поручил возбудить дело после нападений хулиганов на прохожих в Петербурге

Бастрыкин поручил доложить о нападениях выходцев из Азербайджана в Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападений хулиганов на жителей Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 15 октября, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих и выкладывает видеокадры таких действий в социальные сети.

Глава СК также поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК РФ Олегу Бобкову предоставить доклад. Кроме того, стало известно, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате следственного управления СК РФ.

Ранее, 4 октября, в больнице скончался 15-летний подросток после избиения в ходе конфликта с прохожим в Дмитровском районе Москвы. В связи со смертью пострадавшего фигуранту будет предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности сметь.

Инцидент произошел 20 сентября на Лобненской улице. Конфликт вспыхнул между потерпевшим и двумя прохожими. В ходе него один из молодых людей несколько раз ударил подростка ногами в области головы и тела, из-за чего тот потерял сознание.

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