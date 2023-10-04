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Подросток умер в больнице после избиения в Москве

СК: подросток умер после избиения на Лобненской улице в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В больнице скончался 15-летний подросток после избиения в ходе конфликта с прохожим в Дмитровском районе Москвы. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России в своем Telegram-канале.

В связи со смертью пострадавшего фигуранту будет предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности сметь потерпевшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел 20 сентября на Лобненской улице. Конфликт вспыхнул между потерпевшим и двумя прохожими. В ходе него один из молодых людей несколько раз ударил подростка ногами в области головы и тела, из-за чего тот потерял сознание, сообщает сайт kp.ru. Скорую помощь и полицию вызвали прохожие. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, уточняет телеканал «360».

Нападавшего, 21-летнего молодого человека, задержали правоохранители, он был заключен под стражу. В ходе допроса он признал вину. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации РИА Новости, нападавший является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. Ранее он был условно судим за кражу и грабеж. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, отмечает Life.ru.

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