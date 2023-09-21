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В Москве кикбоксер избил 15-летнего подростка из-за замечания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве 21-летний спортсмен отправил в нокаут подростка из-за сделанного замечания. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК России.

Инцидент произошел днем ранее, 20 сентября, на Лобненской улице.

По официальным данным, молодой человек нанес подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. В результате побоев 15-летнего подростка в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В ходе допроса молодой человек признал свою вину, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Задержанный является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу.

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