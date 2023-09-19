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«Известия» показали кадры массовой драки с боксером Ионовым у клуба в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Появилось видео массовой драки у клуба «Галактика» в Москве, после которой задержали известного российского боксера и бойца Игоря Ионова, который выступает под псевдонимом Имеля. Кадры, на которые попала драка 19 сентября, есть в распоряжении «Известий».

На видеозаписи видно начало конфликта между двумя мужчинами. Через несколько минут последовал удар от одного из них. При этом когда жена пострадавшего Наталья, ставшая свидетелем конфликта, попыталась разнять мужчин, она также получила удар и упала на землю.

«Вышли с мужем из заведения. Смотрим — парня избивают несколько человек. Один на нем сидит сверху. Сидел как раз Ионов на нем. Они его били толпой. Туда подбежал мой муж, он получил по лицу. Я следом за мужем бежала, чтобы его оттянуть оттуда. И тоже получила по лицу, потеряла сознание», — рассказала женщина.

Она отметила, что компания боксера сопротивлялась полиции во время задержания, поэтому не сразу получилось доставить их в участок. После того как подъехал еще один наряд полиции, компанию всё-таки удалось задержать. Наталья отметила, что ее с мужем посадили в другую машину, отвезли в больницу и осмотрели.

Женщина рассказала, что получила легкое сотрясение. После инцидента она уже на работе почувствовала недомогание, и ей понадобились дополнительные обследование.

Наталья рассказала, что больше всех пострадал мужчина, за которого заступился ее супруг.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что Ионов устроил драку у клуба «Галактика» на улице Академика Королева. Всех участников драки отправили на освидетельствование. Пятеро мужчин и одна женщина выясняли отношения возле клуба. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку.

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