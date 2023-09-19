Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве

Известный боксер Игорь Ионов устроил массовую драку у клуба «Галактика» в Москве. Об этом 19 сентября рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел 17 сентября на улице Академика Королова.

«Пятеро мужчин и одна женщина выясняли отношения возле клуба. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку», — уточняет подробности информатор.

Всех участников драки отправили на освидетельствование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее, 17 августа, тренер по боксу избил 12-летнего ребенка во дворе дома в Котельниках. По словам источника «Известий», мужчина таким образом заступился за тещу, которую обидел подросток.