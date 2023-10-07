С новыми вилами: подробности нападения на псковских полицейских

В Псковской области двое местных жителей напали на сотрудницу полиции, которая пришла проверить сообщение об исчезновении 9-летнего ребенка. Мать пропавшего мальчика нанесла женщине-участковому несколько ударов ножом, а ее сожитель воткнул в потерпевшую вилы. Подробности происшествия и что известно о нападавших — в материале «Известий».

Использовали как оружие

Чудом осталась живой после встречи с неадекватными родителями 38-летняя сотрудница полиции, которая вместе с коллегой и работниками социальной службы приехала проверить информацию, что ребенок, воспитываемый четой из деревни Новая, находится в опасном положении. Целью визита было в первую очередь удостовериться, что девятилетний мальчик жив и здоров. Однако в доме никого не оказалось. Через полчаса взрослых хозяев жилища отыскали в землянке в лесу неподалеку, там же находился и ребенок. Представители власти заметили в землянке несколько ножей , ввиду чего предложили пройти в дом, сдать клинки и проследовать в отдел полиции для разбирательства (нужно было опросить чету в связи с полученным сигналом и установить их личности). Муж с женой сначала согласились, но на выходе из дома по пути к служебному автомобилю глава семьи схватил вилы и попытался ударить инспектора по делам несовершеннолетних лейтенанта Павла С. Супруга хозяина дома забежала на кухню, схватила нож и начала наносить удары капитану полиции Татьяне И.

Жизнь инспектору спасли коллега и работницы соцзащиты. Пока лейтенант отбивался от ударов вилами, соцработницы приняли меры по нейтрализации женщины с ножом и оттащили ее за руки от участкового. В результате возникшей сумятицы агрессивные супруги скрылись в лесном массиве. Инспектор ПДН вызвал «скорую», а коллегу усадил в автомобиль и поехал навстречу неотложке, чтобы сократить время до оказания помощи. Нападавшая нанесла несколько ударов женщине-полицейскому по лицу, голове и рукам. Истекающую кровью Татьяну вовремя доставили в больницу,и сейчас ее жизнь вне опасности.

Фото: 60.мвд.рф

«В результате противоправных действий указанных лиц старший участковый уполномоченный полиции была госпитализирована в медицинское учреждение» , — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Поймали на болотах

Региональное подразделение СКР по следам нападения возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

«Не желая подчиняться законным требованиям представителей власти, мужчина и женщина напали на сотрудников полиции с применением предметов, используемых в качестве оружия, после чего скрылись с места преступления» , — говорится в сообщении регионального управления СКР.

К вечеру предполагаемых преступников поймали на болотах, у четы изъяли обрез охотничьего ружья с несколькими патронами и шесть ножей. По данным источника «Известий», задержанный мужчина — 40-летний уроженец Ростовской области Игорь Олейник, женщина — его супруга, 30-летняя уроженка Украины по имени Екатерина, проживавшая в Подмосковье (по другим данным, у женщины отличная от мужчины фамилия, она на два года старше и проживала в Москве).

Фото: pskov.sledcom.ru Изъятый обрез охотничьего ружья

Экстремист «народной свободы»

«Известиям» удалось выяснить некоторые факты о прошлом Игоря Олейника. В 2017 году человек с таким именем и фамилией был включен в перечень организаций и физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности».

В том же году в СМИ сообщалось, что человек, анкетные данные которого совпадают с данными фигуранта расследования в Псковской области, был осужден к 8 месяцам колонии по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражду по признакам расы, национальности или отношения к религии.

Обвинительный приговор был вынесен за многочисленные посты в соцсетях с ксенофобскими высказываниями и цитатами, публикацию нацистской и прочей запрещенной символики. Дело было возбуждено в 2016 году. Аккаунт мужчина вел под характерным псевдонимом «Белый Русич». Во время следствия он находился под подпиской о невыезде, но затем нарушил меру пресечения, за что и был водворен в СИЗО.

Дом, где проживали подозреваемые Фото: 60.мвд.рф

Несмотря на то что дело слушалось в закрытом режиме, в прессу просочились детали о личности преступника. Наблюдавшие за разбирательством отмечали, что преступника активно выгораживали члены ликвидированной впоследствии решением Верховного суда Партии народной свободы (ПАРНАС), к сторонникам которой себя относил и сам Олейник.

Кроме того, стало известно, что подсудимый неоднократно лечился в психиатрических клиниках. Тем не менее, судя по вынесенному в его отношении обвинительному приговору, он был признан вменяемым и способным нести ответственность за свои действия.

Бывший сотрудник антиэкстремистского подразделения, пожелавший сохранить инкогнито, в беседе с «Известиями» предположил, что агрессивная чета может быть сторонниками какого-либо милленаристского культа, ожидающими скорого конца света. На это, по мнению экс-полицейского, указывают определенные детали картины преступления.