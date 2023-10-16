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Полиция арестовала вероятного участника нападений в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские задержали одного из основных предполагаемых участников групповых нападений в Петербурге. Об этом 16 октября сообщили в управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемым является 18-летний гражданин РФ, проживающий на Московском шоссе. Молодой человек был задержан этим утром по месту жительства и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств противоправной деятельности, далее он будет передан в следственные органы.

Помимо этого, сообщается, что сотрудники полиции установили личности других участников группы, которые размещали видео своих противоправных действий в Telegram-каналах и на других интернет-ресурсах. На данный момент указанные лица находятся в розыске, следственные органы возбудили в их отношении уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным МВД, потерпевшие от действий злоумышленников ранее не обращались в правоохранительные органы. Их призывают звонить в полицию по телефону: 573-21-95.

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Ранее этим утром региональный главк Следственного комитета России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следователей, днем ранее 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». Инцидент произошел около одного из домов по улице Ленсовета.

О том, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих и выкладывает видеокадры таких действий в социальные сети, стало известно 15 октября. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в тот же день поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

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