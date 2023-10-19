Лидер избивавшей людей банды треш-блогеров сбежал из России

Предполагаемый лидер банды из Санкт-Петербурга, избивавшей ради контента людей на улицах, Турал Мамедов сбежал из России. Об этом 19 октября сообщил корреспондент «Известий» Павел Панов.

Отмечается, что все пойманные члены банды — вчерашние школьники. Большей части из них нет 18 лет, однако это не спасет их от реальной ответственности. При этом главарь хулиганов Мамедов отличился больше всех.

Он устраивал потасовки в торговых центрах и скоростные заезды на машине. Одна из таких поездок закончилась аварией. В одном из случаев он всячески провоцировал конфликт с администратором ресторана быстрого питания, во время которого громко и нецензурно ругался.

«Он сидит в окружении молодых людей, сидит и водку пьет, есть видео. Сделала замечание – он не услышал. Потом пришлось выгонять: выйди отсюда и всё», — рассказала администратор.

По мнению следователей, после того как Мамедову удалось быстро сколотить банду из своих ровесников, в его соцсетях изменился контент. Так, банда хулиганов начала нападать на прохожих и жестоко избивать их.

Известно, что сам Мамедов несколько лет ходил на секцию борьбы, однажды даже стал чемпионом города, после чего продолжил «практиковаться» на улице. Такие тренировки продолжались до тех пор, пока записи с избиениями людей не увидели сотрудники полиции. Правоохранителям удалось задержать всех участников банды, кроме Мамедова. В отношении них возбудили уголовное дело о хулиганстве.

На допросе один из членов банды Сеймур всячески отрицал свою причастность к действиям товарищей. По его словам, сам он никого не бил, а лишь помогал Мамедову набрать популярность. Другой предполагаемый участник группы Иван Алексеев вовсе подозревается в клевете: он разместил у себя на странице видео ДТП, в котором намекнул, что после происшествия сотрудникам Госавтоинспекции была дана взятка. Лишь позже выяснилось, что это был обман.

Один из задержанных в видеороликах, размещенных в соцсетях, стрелял из пистолета из окна автомобиля. Его отец отрицает причастность своего сына к каким-либо противоправным действиям, подчеркивая, что приезжие должны уважать законы страны, в которой находятся.

«Сто процентов мой сын никакого хулиганства с этим парнем ничего не делал. Приехал в гости –– нужно вести себя как человек. Мы здесь в гостях и должны всех уважать», — отметил он.

Как предполагается, главарь банды Турал Мамедов скрывается на родине в Азербайджане. По закону за хулиганство группе молодых людей может грозить до 7 лет заключения.

Известно о деятельности банды стало 15 октября. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

На следующий день региональный глава Следственного комитета России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте».

В тот же день по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ.

17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды.