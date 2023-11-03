В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Об этом 3 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе Азербайджанской диаспоры Северной столицы.
Блогеры стали известны благодаря роликам в соцсетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их. По факту избиений было возбуждено уголовное дело. 10 участников группировки уже были задержаны, в то время как Мамедова, скрывшегося от следствия, объявили в международный розыск. Сейчас блогер задержан и ожидает экстрадиции в РФ.
«Направили запрос с российской стороны в соответствии с конвенцией», ― заявила пресс-секретарь Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова.
По ее словам, Мамедов не принимал участие в жизни диаспоры, однако глава общественной организации Вагиф Мамишев разыскал контакты семьи блогера и связался с ними.
«Он в жесткой форме осудил его действия, а родители приносили извинения всем жителям нашего города», ― рассказала представитель организации.
О деятельности банды стало известно 15 октября. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.
На следующий день региональный глава Следственного комитета России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте».
В тот же день по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ. 17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды.
Несколькими днями позже, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что Мамедов покинул Россию.