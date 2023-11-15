Лидера азербайджанской группировки экстрадировали в Россию

Азербайджан по запросу России экстрадировал главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Отмечается, что в отношении молодого человека возбудили два уголовных дела, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности, совершенные публично»).

О деятельности банды стало известно 15 октября. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

На следующий день, 16 октября, региональный глава Следственного комитета России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте».

16 октября по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ. 17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. Несколькими днями позже, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Турал Мамедов покинул Россию. 3 ноября его задержали в Азербайджане.

10 ноября Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить за пределы России двух несовершеннолетних участников азербайджанской группировки. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории страны.