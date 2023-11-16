Число прошедших 15 ноября КПП «Рафах» граждан России составило 107

За минувшие сутки 107 граждан России выехали из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом 16 ноября сообщает МЧС РФ.

«Накануне КПП «Рафах» продолжало работать сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей», ― гласит Telegram-канал министерства.

Сейчас эвакуированных россиян перевозят в Каир на автобусах, откуда бортом МЧС они отправятся в Москву.

Ранее сообщалось, что 15 ноября КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа пересекли 88 граждан России. Тогда же стало известно, что вместе с россиянами границу пересекли 43 гражданина Республики Беларусь.

В тот же день стало известно, что вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. На борту самолета МЧС РФ, который приземлился в аэропорту Домодедово, находились 98 человек. После в тот же день третья группа из 40 россиян пересекла КПП «Рафах».

14 ноября последнее развитие событий в секторе Газа обсудили по телефону президенты Египта Абдел Фаттах ас-Сиси и России Владимир Путин. В частности, речь шла о доставке гуманитарной помощи в Газу и эвакуации из анклава иностранцев.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.