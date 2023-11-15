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Пункт пропуска «Рафах» в среду пересекли 88 граждан России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пункт пропуска «Рафах» на границе Египта и сектора Газа в среду, 15 ноября, пересекли 88 граждан России. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлено 168 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что вместе с россиянами границу пересекли 43 гражданина Республики Беларусь.

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Ранее 15 ноября стало известно, что вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. На борту самолета МЧС РФ, который приземлился в аэропорту Домодедово, находились 98 человек. После в тот же день третья группа из 40 россиян пересекла КПП «Рафах».

14 ноября последнее развитие событий в секторе Газа обсудили по телефону президенты Египта Абдел Фаттах ас-Сиси и России Владимир Путин. В частности, речь шла о доставке гуманитарной помощи в Газу и эвакуации из анклава иностранцев.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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