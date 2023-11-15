Через КПП «Рафах» из сектора Газа эвакуировали третью группу граждан России

Очередная группа с эвакуированными из сектора Газа россиянами готовится к вылету из Каира в Москву в среду, 15 ноября. Как сообщил журналистам директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко, группа россиян из 40 человек уже пересекла КПП «Рафах».

«Была оказана первичная медицинская помощь, оформили документы, и сейчас эти 40 человек в составе колонны направляются в Каир, где их ждут сотрудники оперативного штаба», — сказал он.

По информации источника «Известий», в составе группы 37 русских и трое палестинцев — членов семей. Кроме того, возможно, также будут эвакуированы 78 граждан Казахстана.

В настоящий момент решаются формальные вопросы. Информации о времени вылета самолета еще нет.

Ранее 15 ноября стало известно, что вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. На борту самолета МЧС РФ, который приземлился в аэропорту Домодедово, находились 98 человек.

Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

Как тогда отметил помощник министра Александр Коровин, граждане не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работали сотрудники Центра экстремальной психологической помощи.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, которые находились в Каире 14 ноября, рассказали «Известиям», что их жилье уничтожено в результате массированных обстрелов. По словам пострадавших, населенные пункты бомбили каждую ночь. Одна из местных жительниц рассказала, что в одной из таких атак погибли ее родственники.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.