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В МЧС рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа граждан РФ

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Фото: МЧС РФ
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МЧС России развернуло оперативный штаб в аэропорту Домодедово для работы с эвакуированными из сектора Газа россиянами. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил помощник главы ведомства Александр Коровин.

«ПВР (пункт временного размещения. — Ред.) здесь находится, в Домодедово. Эта работа МЧС организована, у нас оперативный штаб находится в Домодедово. И он свою работу ведет. Так как люди из жаркого климата приехали, МЧС проработан вопрос по одежде для прибывших детей», — сообщил он.

Коровин рассказал, что все граждане, находившиеся на борту, не нуждались в экстренной медпомощи. Еще в Каире сотрудники МЧС проводили обследования людей, выявляли, нужна ли кому-то оперативная помощь — таковых не оказалось.

«Также с ними очень плотно отработал наш Центр экстремальной психологической помощи. Девочки большие молодцы. Даже сейчас <…> психолог осталась и попросила ее не забирать от людей, потому что она продолжает свою работу, и до самого помещения людей в ПВР она будет с ними», — отметил помощник главы МЧС.

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Ранее этим вечером сообщалось, что россияне, эвакуированные из сектора Газа, 13 ноября доставлены в Москву спецбортом МЧС России. На борту находились 70 граждан РФ. Их сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

До этого МЧС РФ сообщило, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за день пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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