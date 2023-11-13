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Эвакуированные из сектора Газа россияне доставлены в Москву

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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Россияне, эвакуированные из сектора Газа, 13 ноября доставлены в Москву спецбортом. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

На борту самолета Ил-76 МЧС России, совершившего посадку в аэропорту Домодедово, находятся 70 граждан РФ. Первую группу доставленных из Каира россиян, которые покинули Газу через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

Ранее в этот день МЧС РФ сообщило, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за день пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка. Всего за два дня из анклава удалось выехать 169 гражданам РФ.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

До этого МЧС России сообщило, что спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами — самолет Ил-76 — вылетел из Каира в Москву. На протяжении всего пути их сопровождают медики и психологи. Врачи допустили до перелета в Москву 70 россиян. Отмечалось, что среди эвакуированных были женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

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