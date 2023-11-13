Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В Москве пройдет Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 3.0»
Общество
Певица Алена Андерс рассказала о полученной инвалидности после избиений жениха
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение узаконить услуги оккультистов
Мир
В СВР сообщили о призывах США к Израилю ускорить операцию в секторе Газа
Политика
В РАН назвали возможную концепцию политики нового главы МИД Британии Кэмерона
Мир
Посол Израиля назвал антисемитскими митинги в поддержку Палестины
Мир
Британский министр подала в отставку из-за кадровых перестановок в стране
Пресс-релизы
В Москве стартует неделя российской рекламы
Пресс-релизы
МИЦ «Известия» подготовил фотовыставку к 100-летию фотографа Сергея Смирнова
Культура
Вышел новый сборник The Beatles с неиздававшимися ранее треками
Мир
В Германии заявили о неспособности НАТО решать конфликты
Экономика
Минэк объяснил преимущества вывода из-под курсовых пошлин партии товаров до €200
Мир
Суд во Львове заочно приговорил экс-депутата рады Киву к 14 годам
Сюжет:

Из сектора Газа за день эвакуировано почти 100 россиян

МЧС РФ: 99 человек пересекли КПП «Рафах», в том числе 43 ребенка
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за день пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка. Об этом 13 ноября сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Большое спасибо нашему президенту (Владимиру Путину. — Ред.), начальнику МЧС, всем нашим дипломатам, которые боролись за нас. Мы знаем, что было очень сложно пробить эту железную стену, чтобы в конце концов нас выпустили», — отметила покинувшая в этот день анклав женщина.

Другой эвакуировавшийся обратил внимание, что в секторе Газа остались родственники.

«Домов у нас уже нет. Одни руины там. Просто ужасно», — добавил он.

Всего за два дня из анклава удалось выехать 169 гражданам РФ.

Все на вывоз: почему откладывается первая эвакуация россиян из Газы
И с какими трудностями сталкиваются граждане РФ при попытке добраться до КПП «Рафах»

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

До этого МЧС России сообщило, что спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами — самолет Ил-76 — вылетел из Каира в Москву. На протяжении всего пути их сопровождают медики и психологи. Врачи допустили до перелета в Москву 70 россиян. Отмечалось, что среди эвакуированных были женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023