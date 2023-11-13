Из сектора Газа за день эвакуировано почти 100 россиян

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за день пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка. Об этом 13 ноября сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Большое спасибо нашему президенту (Владимиру Путину. — Ред.), начальнику МЧС, всем нашим дипломатам, которые боролись за нас. Мы знаем, что было очень сложно пробить эту железную стену, чтобы в конце концов нас выпустили», — отметила покинувшая в этот день анклав женщина.

Другой эвакуировавшийся обратил внимание, что в секторе Газа остались родственники.

«Домов у нас уже нет. Одни руины там. Просто ужасно», — добавил он.

Всего за два дня из анклава удалось выехать 169 гражданам РФ.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

До этого МЧС России сообщило, что спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами — самолет Ил-76 — вылетел из Каира в Москву. На протяжении всего пути их сопровождают медики и психологи. Врачи допустили до перелета в Москву 70 россиян. Отмечалось, что среди эвакуированных были женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.