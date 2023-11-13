Реклама
Прямой эфир
Мир
Штурмовавший Капитолий Шаман решил баллотироваться в конгресс США
Мир
Израиль нанес удар по нескольким военным объектам «Хезболла» в Ливане
Мир
Спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Общество
«Ростелеком» досрочно завершил ремонт кабеля в Финском заливе
Мир
Эвакуация россиян из Газы продолжится до вывоза всех граждан РФ
Мир
Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в США
Общество
«Русские витязи» выступили на Dubai Airshow
Мир
В ФРГ пообещали значительно нарастить поддержку Украины в 2024 году
Мир
Списанные Нидерландами зенитные установки Gepard отправят на Украину
Мир
СМИ сообщили о страхе отступления до Львова в рядах ВСУ
Экономика
Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» Республике Крым
Общество
Мультимедийная фотозона «Алые паруса» открылась на выставке «Россия» на ВДНХ
Политика
Путин обсудил обострение конфликта в секторе Газа с президентом Сенегала
Сюжет:

Спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в Москву. Об этом 13 ноября сообщает МЧС РФ.

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, особенно важно, чтобы каждый эвакуированный чувствовал поддержку и внимание и мог «оказаться на родной земле».

Ранее в этот день российские спасатели сообщили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа пересекли в общей сложности 98 граждан России. Работа по эвакуации мирного населения из региона организована ведомством совместно с российскими дипломатами. Состояние эвакуированных оценивают медики.

Накануне 70 граждан РФ пересекли границу сектора Газа. Врачи оценили их состояние, как удовлетворительное, их допустили до перелета в Москву. Отмечалось, что среди эвакуированных были женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. На следующий день, 13 ноября, по данным МЧС, первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян добралась в оперативный штаб ведомства в Каире в целости и сохранности. Им была оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием, уточнили в министерстве.

Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС
И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023