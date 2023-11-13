Спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

Спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в Москву. Об этом 13 ноября сообщает МЧС РФ.

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, особенно важно, чтобы каждый эвакуированный чувствовал поддержку и внимание и мог «оказаться на родной земле».

Ранее в этот день российские спасатели сообщили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа пересекли в общей сложности 98 граждан России. Работа по эвакуации мирного населения из региона организована ведомством совместно с российскими дипломатами. Состояние эвакуированных оценивают медики.

Накануне 70 граждан РФ пересекли границу сектора Газа. Врачи оценили их состояние, как удовлетворительное, их допустили до перелета в Москву. Отмечалось, что среди эвакуированных были женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. На следующий день, 13 ноября, по данным МЧС, первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян добралась в оперативный штаб ведомства в Каире в целости и сохранности. Им была оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием, уточнили в министерстве.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.